偷拍私密片恐嚇女密友　男EO罪成押12.12判　官斥無悔意大機會判監

已婚男政府行政主任(EO)被指先後3次在酒店內偷拍女密友私密片段，之後兩人感情生變，他涉嫌刑恐女方，傳訊息說「要你身敗名裂」、「我攬炒無成本」、「連登見」等話，並上載私密影像到互聯網。涉案行政主任被控3項窺淫、刑事恐嚇及未經同意下發布私密影像共5罪，他否認所有控罪受審，今日(28日)在粉嶺裁判法院被裁定5罪罪成。辯方求情說「感情事件無對錯」，冀法庭考慮先索取社服令報告才判刑。但裁判官認為被告沒有悔意，社服令不足以反映罪責，下令被告還押至12月12日判刑，期間為被告索取背景報告，明言很大機會判監。

29歲被告陳梓文，被控於2022年5月2日、6月13日及6月25日，分別在尖沙咀憙酒店、宜必思香港中上環酒店及中環迷你酒店暗中拍攝X；另被控於同年9月15日至17日，威脅X會使她名譽受損害，意圖使X受驚；及於10月9日，在香港發布X的私密影像，意圖使X受侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有同意發布及被告不理會X是否同意發布。X事發時年約26歲。控方在審訊時擬將被告和事主在Telegram及Instagram對話的截圖呈堂，辯方反對，指出會對被告造成不公。

裁判官今裁決時指，相關截圖表面真確，至於解像度等問題，屬可靠性及比重的議題，裁定截圖可呈堂。裁判官表示，本案主要爭議點在於事主證供是否可靠。裁判官指，事主能在影像中，憑髮型、身材等認出自己的身體屬合情合理，並不出奇。她當時與被告的關係，可被視作熱戀中，她必然對此印象深刻，不相信她會混淆性愛地點。即使部分影像中，事主有望向鏡頭，但不代表她默許，認為事主是誠實可靠證人，已持平地向法庭交代詳情，考慮到所有證供，裁定被告面對的5罪俱罪名成立。

案件編號：FLCC 85/2023