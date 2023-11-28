水泥廠無牌照運作　官僚何以如此渾噩

《東呼即應》一直以來堅守本分，為民發聲！所謂「政府不做，東呼來做」，東網過去兩年多內屢次踢爆，位於油塘的兩間混凝土廠違規運作，即使被勒令停工仍繼續運作，反映政府當局執行尤如無牙老虎。面對該區沙塵滾滾，有環團指，長期空氣污染勢危害居民健康，有議員則敦促當局認真執法，令違規的水泥廠停止運作。

「對油塘的居民來說，這兩間水泥廠帶來的無論是噪音、交通、環境清潔，影響都已經是很多年。既然兩間水泥廠都是無牌經營，環保署應履行發牌制度，取締違規營運的水泥廠。」議員顏汶羽批當局執法不力。

涉事兩間混凝土廠位於油塘東源街20號及22號，由中國混凝土有限公司營運。由於混凝土廠早年被批對油塘居民構成影響，又未有跟隨指引運作，經東網報道後，當局曾多次要求廠方作出改善，並於2021和2022年先後拒絕上述混凝土廠續牌申請。

中國混凝土有限公司曾就兩間廠房被拒續牌申請司法覆核，惟一律被駁回。其中，20號廠房續牌上訴則於周三被駁回。然而，東網記者翌日下午3時曾到混凝土廠現場巡視，發現該廠依然開門，多輛田螺車於廠房門口進進出出，未見有停工情況。期間，記者又發現，廠外有兩名男子身影，經詢問後得悉，原來是環保署人員奉命到現場視察。

環保署回覆查詢指，截至本月，已向該廠發出共32張傳票，提出刑事檢控，相關檢控案件正由法庭處理。然而，無牌營運乃嚴重罪行，難怪有市民質疑當局是無力老虎，當局既無進一步採取強硬措施呢，足見當局對打擊違法行為的決心不足。

顏汶羽希望環保署認真執法，「該給傳票的就給傳票，據我理解現在22號的廠30多張的傳票，其實只有三分之一左右是排期到明年的上半年審訊，即是會容許這兩間廠繼續無牌營運，繼續滋擾居民。」他認為，目前情況不理想，希望環保署可以想其他的方法，在短期內即時有效地令這兩間違規的水泥廠停止運作，包括禁制令。

混凝土廠違規運作，影響當區約十萬名居民。健康空氣行動行政總裁馮建瑋指，「中外都有不少研究證明，空氣污染與身體健康的影響。如果長期生活在受空氣污染的地區，當地的小童、長者、長期病患者都面對不少的健康風險，包括患癌、心血管疾病及呼吸道疾病等。

馮又指，「額外的健康風險引致另一個值得反思的問題，當區居民或在工作的工人，如果因吸入過多的空氣污染，而引致不同疾病的話，他們如欲爭取賠償，應是向廠方還是懷疑執法不力的政府部門呢？」