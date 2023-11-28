練功券呃逾51萬元人民幣　三換錢黨當場斷正被捕

澳門近日不斷出現換錢黨以真鈔夾練功券行騙，當地執法部門今日(28日)公布，2宗同類個案，三名涉案內地男子以練功券詐騙兩名事主共超過51萬元人民幣，被捕後俱報稱對練功券不知情，他們現已被控詐騙罪，送交檢察院處理。當局正追查騙款及在逃人士的下落。

涉及首宗案件的兩名內地男子分別姓劉及姓張，均30多歲，報稱無業。案情指，內地事主上周五(24日)在氹仔一酒店與兩名疑犯交易，雙方商議後以37.4萬元人民幣兌換40萬港元，惟事主轉帳後遭不斷拖延，隨後才在疑犯手提袋中，發現300張面值500港元的練功券，隨即報案。

執法人員到場調查期間，劉男供稱為張男「搭路」，介紹客人並賺取小費，又表示對張男以練功券行騙並不知情。而張某則稱收取4,500元人民幣報酬前往澳門交易，並聲稱不知道現鈔為練功券。

另一宗案件男疑犯姓申，42歲，報稱無業。事主在上周五下午聯絡疑犯，商討後雙方同意以13.99萬多元人民幣換成15萬港元，並相約在氹仔一酒店大堂見面。惟事主轉帳後卻發現所得現金竟是練功券，隨即截停對方並報案求助。疑犯承認作案並聲稱受僱到澳門交易，事成後可收取5,000元人民幣報酬，同樣表示對練功券毫不知情。