商戶指電價減幅幫助不大　市民呻電費貴斥補貼不足

兩電今日(28日)公布明年電費調整幅度，其中港燈基本電價會上調4.4%；中電則增加3.1%。隨着燃料價格回落，最終中電淨電費按年減約7.4%；港燈則減16百分點。但若與今年12月比較，港燈實際加價約2.9%；中電則仍減0.2%。對此，有旺角燈飾舖直言生意大不如新冠疫情前，認為電費減幅幫助不大；另有市民則大呻電費貴，夏天月繳約千港元，故減幅「無感覺」，批評港府電費補貼不如比鄰的澳門，亦有人對電費計算感困惑，希望電力公司作更多宣傳。

在旺角開設樓上舖的燈飾店負責人黃先生指，店舖經營已15年，每月約交4,000港元電費，他認為，現時行業經營環境困難，市民疫情後消費習慣改變，多熱愛網上購物，「大閘蟹都唔係本地買啦！燈都唔一定要係本地買」，令生意額比疫情前大減，店舖租金每月約5萬港元，「生意差起上嚟租都唔夠交」，故認為電費減幅少，幫助不大，現時多靠LED燈降電費成本，及想方法增加收入。

新界居民林小姐表示，早前以為會加電費，「唔加就好，雖然減唔多」。她指現時二人家庭，較多時間留在家中，「開冷氣開電視」，上期電費開支為3,792港元，認為電費好貴，但需要用時都會用，不會故事節省用電。

居於將軍澳的張小姐稱，自己3人家庭夏天電費每月約千港元，冬天則300至400港元，「主要夏天晚上睡覺各自都開冷氣所以夏天電費貴。」她又指，知悉電力公司的電費計算方法是環保慳電可減電費，但自己不甚了解，「唔明遊戲規則點玩」，期望電力公司可以更多宣傳，令市民明白如何努力慳電。「因為後生仔唔識(慳電)成日開冷氣開到盡，我哋識就會多啲人跟，想佢(電力公司)做多啲教育嘢」。

另一市民李先生則指，現時夏天電費約千港元，坦言對今次減電價「無感覺」。他解釋，本港電費補貼計劃，政府2023至2024年度向每個合資格電力住宅戶口提供1,000港元的電費補貼，又以澳門政府每月最高資助電費金額達200港元為例，批評道「我哋低下階層都唔畀多啲補貼，政府係咪好唔啱？」他認為應增加補貼金額幫助市民。