引入電費紓緩機制　能源危機時啟動　兩電需撥款補貼弱勢

兩電與港府亦完成《管制計劃協議》中期檢討，同意在能源危機時，新設特別的電費紓緩機制；針對大型供電中斷的事故，兩電亦會加入懲罰機制。新電費紓緩機制下，中電淨電價若較同年1月上漲超過10%，而港燈則超過20%時，電力公司便會補貼最有需要用戶電費。撥款金額方面，中電每年上限為1.8億港元，港燈則按計劃剔除社區智能基金和為弱勢社群客戶推行電費紓緩資助後，以同年度股東在協議賺取獎金作為上限。以去年計約5,500萬港元。

當局解釋，兩電燃料價格可受地緣政治、天災或不可預見的市場波動而調整，導致淨電價持續急升。兩電啟動機制的門檻亦有別，主要是各自營運情況和燃料組合有別。以去年全球能源危機時期為例，中電淨電價全年升幅約15%，港燈則約39%，約年中時會啟動機制。

至於大型停電事故懲罰機制，當局會以客戶停電的時間指數，釐定會否啟動懲罰機制。指數會以受影響客戶數目，乘以停電以分鐘計的時間。中電若停電達到1,500萬分鐘，准許回報將減0.015個百分點，相當於罰款約2,000萬港元。港燈若停電達500萬分鐘，會罰款約1,000萬港元。新的罰款制度不適用於惡劣天氣、第三方破壞或不可抗力事件引致的停電。

議員郭偉強批評，電費紓緩機制不會影響兩電8%准許利潤部分的收益，只動用「額外收益」，緩助金額相當有限。新懲罰機制只能對沖現時的「復電獎賞」機制，質疑只扣起原本的獎金的做法不足。環境及生態局則指已向兩電提出調整准許利潤的訴求，惟電力公司拒絕。港燈則指公司要平衡各持分者期望包括興建電力設施等長期投資風險及提供穩定電力供應。

翻查資料，港島廣泛地區曾在今年4月因供電系統問題而停電48分鐘，至少4.4萬戶市民受影響。而前年6月，元朗朗屏中電電纜橋發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，連累17.5萬戶受影響。