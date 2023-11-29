米埔自然保護區完成基建改善工程　訪客中心升級成自然教室

為教育市民認識保育自然環境的重要性，香港賽馬會透過其慈善信託基金於2015年審批撥捐3億4,700萬港元，支持世界自然基金會香港分會於米埔自然保護區內進行基建改善工程，包括將斯科特訪客中心重建成「廿一世紀大自然教室」，加強該中心在提供高質素教育活動、生態培訓和研究項目方面的能力。

重建後的中心命名為「世界自然基金會賽馬會米埔斯科特訪客中心」，並於今日開幕。除了重建中心外，是項基建改善工程還包括興建兩座觀鳥屋和翻新現有的觀鳥屋、升級米埔教育中心，以及興建全新無障礙木棧道—「賽馬會教育徑」，惠及社會上不同人士。

米埔及內后海灣孕育逾2,000種動植物，每年冬季為多達100,000隻候鳥提供棲息地。是次基建升級項目能讓世界自然基金會香港分會在該處舉辦更多環境教育活動。世界自然基金會香港分會所舉辦的導賞團和宣傳活動，每年平均有15,000名來自不同學校的學生及15,000名市民參加，而新落成設施每年可讓科學家、本地和區域研究人員和保育人士在米埔作資料搜集和生態研究，有效促進濕地管理的知識交流。