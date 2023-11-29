職津明年4月起上調　散工或自僱人士可以「自述聲明」申請

港府明年4月起增加「在職家庭津貼計劃」下的住戶及兒童津貼金額15%。以育有兩名合資格兒童的四人住戶為例，由明年4月起，可領取的職津最高金額將由現時每月4,200元增至4,830元。若以每次申請的六個月申領期計，每宗申請最高金額將由現時25,200元增至28,980元。2022至23年度，超過66,000個住戶成功獲批職津，涉及約220,000人，包括超過86,000名兒童。

為便利有需要家庭申請職津，在職家庭及學生資助事務處已減省申請人須提交的證明文件。申請人若有實際困難未能提供住戶入息或工時證明，如散工或自僱人士，可以「自述聲明」代替。處方一直致力優化網上申請和加強電子服務。網上申請佔所有申請的比率在過去兩年由8%增至近期50%。

在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤今日(29日)表示，政府增加職津計劃的津貼金額，將有效強化計劃鼓勵持續就業和多勞多得的政策目標，進一步紓緩基層在職家庭的負擔，並支援他們育兒；同時鼓勵持續全職工作、自力更生，促進這些家庭的勞動力投入勞動市場。