相隔5月再開前廳交流會　議員冀政府盡快取締劣質劏房

相隔5個月，第12次立法會前廳交流會今日（29日）舉行，而這次交流會將由財政司副司長帶領，包括房屋局局長何永賢在內等官員將會出席。

議員顏汶羽建議將現行輸入外勞計劃評估，衡量輸入外勞後對本地勞動力的影響，雖然現時外勞需要以工資中位數為參考工資，但過去在不同辦事處收到意見，部分中位數低於市場價，可能導致外勞變相以較低工資任聘，希望政府可以優化問題，以及和內地建立培訓基地，包括建造業，在內地先培訓再來港。

就劏房問題，議員鄭泳舜表示會上交流了如何取締劣質劏房，指目前劏房租管制法不理想，希望可加強執法，令條例變成「有牙老虎」。

打擊濫用公屋方面，議員何俊賢指昨日(28日)有濫用公屋上法庭，被判14日監禁，但是質疑執法力度，因該案是由於虛假文書罪名而被判監禁，並非以濫用公屋罪名；以及會上也討論了公屋會否考慮香港以外的資產問題，政府雖然表示有「板斧」，但未能和公眾交代，因害怕有人知道後會躲避；設立舉報機制方面，他指有部分住客「背景比較大少少」，也涉及多個因素、希望政府可和議員多溝通。

針對樓市，議員周浩鼎表示，公布政策後收到130多宗「先免後徵」申請，希望就最近樓市減辣措施，尤其是「先免後徵」可加大力度宣傳，尤其在東盟、中東等地。

福利方面，議員李世榮指精準扶貧希望做到「1蚊大於1蚊」，而社區客廳目前的困難之處，在於非牟利機構「出雞」，業主出「豉油」，政府只出碟，如要繼續在不同區分推廣，也要「睇到政府誠意」，加大力度。