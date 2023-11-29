適齡學童續跌再有幼園結業　教大幼兒發展中心後年停辦

本港適齡學童持續下跌，本學年多間幼稚園先後宣布將會停辦。最新公布停辦的是創校22年，提供幼稚園教育的香港教育大學幼兒發展中心。該校將於下學年起停收K1(幼兒班)學生，並在2025/26學年結束後正式停運。教育局指已接獲校方通知下學年停收K1學生，而校方就指停辦因包括受疫情打擊及本地人口變化影響。

公布將會停辦的香港教育大學幼兒發展中心沒有參加教育局「幼稚園教育計劃」，校方稱3年新冠疫情打擊營運，加上本地人口變化，作為自負盈虧的非牟利私立幼兒中心，不希望大幅加學費來維持運作，決定停辦。教育局就指已接獲校方通知下學年停收K1生，已提醒學校盡快通知家長及各持份者，會盡力協助受影響家長及學生；重申幼稚園學生人數每年受不同因素影響，包括學齡人口和家長選擇，隨着學生人口下降，幼稚園數目或會調整。

辦學團體「香港教育大學附屬學校有限公司」執行委員會及校董會在本周一(27日)向家長發通告，指現正就讀的學生不受影響並可原校畢業，2025/26學年結束後中心正式停辦。中心上月初在社交平台宣傳本月舉辦「入學面談日」，當時亦宣稱歡迎本學年插班或報名下學年入學。根據「幼稚園概覽」，中心上學年的K1、K2及K3學生總數為86人。本學年的半日制學費約5.4萬港元，全日制學費為10.2萬港元。

教大昨日(28日)回覆，中心將舉辦家長會，向家長講解過渡安排及支援；又稱有鑑於本地人口的變化，教大正邁向策略發展計劃的新階段，未來將專注以教學法創新、科研發展、師資培訓、人才培訓及教材開發等，繼續為幼兒及家長教育發展貢獻。