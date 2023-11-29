政府指劏房標準訂太高不切實際　補充勞工收1700申請

港府公布成立「解決劏房問題工作組」，工作組有10個月時間深入調研，包括為劏房居住環境設定最低標準。政府官員今日(29日)出席立法會前廳交流會後，被問及目前可否縮短10個月的檢討時間，政府不認為10個月時間鬆動，因為要做很多事，如訂下標準、過渡安排、具體執行等。

在訂立標準上，政府指出有明顯問題建築結構安全有問題，一定加入標準，但仍屬挑戰，因適切居所的定義也需要從不同角度考慮，直言標準太低社會難以接受，如標準訂到很高，基本上也「不切實際」。

房屋局局長何永賢指在會上討論了劏房取締進度，配對公屋、過渡性房屋等，指落地的意見非常有參考價值。打擊濫用公屋方面，她指最新利用資訊科技、和土地註冊處大數據配對也找到很多配對，她指資源珍貴，不容許濫用情況。房屋階梯方面，她表示未來公屋供應充足，政府需要理順階梯。

針對有批評政府對社區客廳支援不足，勞工及福利局局長孫玉菡指政策要實現政商合作，營運費由關愛基金支付，安排各界均接受，期待隨着深水埗落實，其他區也能陸續看到，他又指政府有主動找商界，也有商界主動接觸，客廳要求也不難，如要近劏房區、365天開放，指「淨係咁簡單」。

在輸入外勞方面，勞福局局長孫玉菡表示，9月開始接受補充勞工優化至今收到1,700份申請，牽涉職位1.6萬，主要在飲食、零售、保安等工種，他指會確保本地勞工優先就業，按既定程序處理好輸入勞工個案。

被問到會否考慮在內地設立外勞培訓基地降低本地僱主成本，孫玉菡指不同內地城市都有不同培訓機構，政府會盡量提供便利，確保來港工作的外勞有技能。他又指輸入勞工程序經過多方討論，有嚴格程序和把關需要，每個外勞每月要支付400港元的培訓費也是程序內。

在搶企業搶人才方面，政府需要為他們度身訂造、主動；劏房工作組方面，議員指政府需要留心取締過程中影響劏房住戶，政府必須做好過渡安排；社區客廳方面，政府希望能夠做多點，雖然目前在深水埗開幕，但其他舊區如九龍城也有需要，而扶貧單靠政府不足夠，要政商民一起努力。