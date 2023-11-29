政府拒恢復內地水禽來港　議員轟：咪用世界數字嚟嚇人

近年活雞價格飆升，政府亦禁絕水禽來港。立法會今日（29日）討論有關活家禽供應問題。多名議員批評政府以控制風險為由限制水禽來港，直指香港2004年至2023年間只有5宗禽流感死亡個案，斥「唔好用啲世界數宇嚟嚇我、嚇香港人」，又指「如果關於個風險問題要零嘅話，其實唔應該畀香港人揸車，日日都有交通意外」。政府指風險仍在，拒絕相關建議。

飲食界議員張宇人指業界反映本地食肆的廣東菜，因未能以新鮮家禽入饌而大為失色，認為政府需要增加市場上新鮮食材的選擇，問到政府會否考慮與內地有關部門商討，容許適量的活鴨、鵝和乳鴿等家禽供港，或在特定管制措施下向食肆供應活家禽。

環境及生態局局長謝展寰回應拒絕張宇人的建議，指據世衞資料20來全球感染甲型禽流感死亡率50%，世衞專家更認為禽流感有持續風險，而鴨和鵝為水禽屬禽流感天然帶菌者，雞在接強禽流感仍可控制，但鴨即使接種疫苗仍可排出病毒，而且不會有病徵，水禽的風險大大高於雞隻。他補充，因應禽流感風險仍存在，當局無意向內地要求恢復對港出售活水禽。至於活鴿則非水禽，只是早前有業界自願退還排照。

張宇人反駁指，2004年至2023年間只有29宗禽流感個案，當中只有5宗死亡，反問「萬分一嘅風險你使唔使降低，如果係嘅，即係我好多嘢做」，要求謝展寰「唔好用啲世界數宇嚟嚇我，嚇香港人」。謝續稱，5宗死亡是執行多項保護措施下發生，所以不能輕視，強調政府如果政策上可以放鬆會放鬆。

漁農界議員何俊賢同樣批評零風險的問題，反駁指「如果關於個風險問題要零嘅話，其實唔應該畀香港人揸車，日日都有交通意外」，促當局不能過度用醫生制定風險政策，要多聯同獸醫學系專家。謝展寰強調當局無要求要零風險會以科學方式處理問題，而政府的答覆是經諮詢獸醫學系專家而得出。