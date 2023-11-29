政府推展4首置項目共5800單位　助青年「上車」

政府在去年底公布《青年發展藍圖》，推出逾160項措施，並再度推出「首置項目」協助青年置業。當局指除了市區重建局首兩個已推售的「首置」項目，即「煥然懿居」第一和第二座及「煥然懿居」第三座，提供共753個港人首次置業(首置)單位外，政府正推展另外4個首置項目，合共提供超過5,800個單位。

民政及青年事務局局長麥美娟書面回覆議員管浩鳴的質詢，指首置項目可協助既不符合申請居者有其屋計劃單位的資格而又未能負擔私營房屋單位的人士置業。政府致力發展港人「首置」項目，以豐富房屋階梯及確保各階梯能符合不同置業人士的需要。

對於過去申請及成功購買首置單位，當局指大部分都是40歲或以下青年，可見首置能夠協助青年置業。由於首置單位屬資助房屋，是珍貴的社會資源，其分配要平衡社會不同持份者的需要，因此政府現階段沒有計劃在首置項目下特設青年專用名額。

另外，當局計劃在明年第一季推出青年手機應用程式，把以青年人為本，發放有關青年發展的最新資訊和多元化活動，讓青年因應自己的需要和興趣探索不同的範疇和發展機會。

在設計過程中，當局透過問卷調查及聚焦小組集超過1,300名青年的意見，了解他們對應用程式的期望和建議。當局計劃會在應用程式中設置反饋功能，以便了解較受青年用戶歡迎或關注的內容。在應用程式推出後，當局會密切監察推行情況和用戶反饋，持續檢視其功能和內容，並適時推出更新版本或新功能，讓應用程式更切合青年的需要。