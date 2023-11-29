房署耗14億保養公屋升降機　有個案停用89日　審計署促改善

當人人都習慣用升降機及自動扶手電梯代步，一旦暫停使用將對生活帶來不便。房屋署負責管理保養公屋邨的升降機及扶手電梯，並為升降機推行現代化計劃，涉及金額逾14億港元。不過，審計署今日（29日）發表報告指出，有部分升降機及扶手電梯的故障個案令服務暫停逾兩天，甚或暫停長達89日；甚或有升降機因進行現代化工程而長時間停用達14.5個月。報告指出，分區保養辦事處和物業管理服務公司所進行的評估覆蓋範圍不足，認為由房屋署總部人員進行的檢查有可改善之處。

根據審計署署長報告書指出，在2022/23年度，公屋邨的升降機及扶手電梯保養總開支為7.63億港元；而房委會推行的升降機現代化計劃，在2018/19至2022/23年期間，則批出合共27份合約，涉及合約總金額為6.52億港元。

報告發現，2020年1月1日至今年4月30日共發生了3.13萬宗升降機及1,539宗扶手電梯故障，當中有219宗和25宗個案服務暫停逾兩天，其中3部升降機暫停服務超過60天，介乎72至89天不等；另有7部升降機曾於6個月內兩度暫停服務超過兩天，暫停服務總天數介乎5至9天不等。而在2021和2022年，分別有21和26部升降機沒有進行理應執行的例行評估和半年評估；甚至有3部升降機在這兩年均沒有進行任何評估。

報告亦指出，截至今年6月30日，有104部由房屋署保養的升降機服務年期已達35年或以上，在40部位於非住宅樓宇、服務年期達35年或以上的升降機中，有35部卻未有計劃於2024/25年度或之前進行現代化工程。而在2018/19至2022/23年間完成現代化工程的升降機中，有79%升降機停用了超過7.5至10.5個月；有20.6%停用逾10.5至14.5個月。此外，有80%並沒有在預定完工日期恢復服務，導致升降機恢復服務的時間延遲了2至169天。

審計署建議，房署應在切實可行的範圍內繼續加強升降機及自動梯的可用性和監察措施；並應確保按照房屋署檢查指引要求進行例行評估和半年評估；並應採取措施縮短升降機停用時間，在切實可行的範圍內減少對升降機使用者造成不便，盡快恢復服務。