垃圾站無休息設施　議員促列改善清單　當局指會全面檢視情況

垃圾站缺乏員工便利設施，清潔工無良好的休息環境。議員林振昇今(29日)在立法會大會上提出口頭質詢，多名勞工界議員均關注有關問題，要求當局盡快作出改善。

林振昇指當局預留一筆開支改善公廁環境，詢問當局又會否預留資源更新垃圾站的標準設施，並列出改善清單一次過改善；另一議員周小松則指設計垃圾站時一開始只是考慮垃圾怎麼擺、垃圾車怎麼進入，但就沒有考慮清潔工休息設施，形容他們只是收拾垃圾、但不是垃圾，而是寶貝，對於休息空間情況不理想，當局有何有效措施改善。

環境及生態局局長謝展寰回應稱會努力改善，但部分垃圾站受位置面積所限，空間未必容許，但在這個情況下，署方也會盡量加設設備如微波爐等。他又認同清潔工十分寶貴、十分關心工人休息情況，食環會全面檢視，確保清潔工有足夠時間休息、進食等，但很多垃圾站設施是多年前的設計，已安排所有清潔工可以往10分鐘附近路程的地方休息，但不少工人為節省時間仍選擇在站內或者露天地方休息。他又指，除翻新優化工程外，當局亦在3個鄉郊地區，實行太陽能休息站，內設冷風及抽風等，計劃明年推展至12個分區試行，收集意見改善後再推展至其他地方。

另外，議員黃國建議參考內地，在天橋底設置工人休息站；議員梁子穎則要求當局表明解決情況期限為何，何時才能做到全面取締，改善有關情況。謝指會全面檢視所有前線工人的休息情況，不單單公務員，外判工人亦同樣，舉例若承辦商無提供飲用水予工人屬嚴重問題，當局會終止合約，至於何時能全面取締，他坦言部分的確做不到，故推行太陽能休息站。