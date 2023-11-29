被追問取締劏房時間表　政府稱中長期公屋數目到位才可大動作

施政報告提出成立解決劏房問題的工作組，為劏房的居住環境設立最低的標準，以及針對不合最低標準的劏房提出取締方法。議員鄭泳舜今早(29日)在立法會提出口頭質詢，指當政府取締不合最低標準的劏房，當局將如何安置受影響的住戶？又指有關租務管制的法例自實施以來，劏房業主向政府提交租賃通知書的情況未如理想，關注政府有否初步評估，不合最低標準的劏房涵蓋那些範圍，以及預期落實取締工作的時間表。

議員林健鋒亦指政府一旦落實取締行動，而劏房戶遷出後將入住那裏？政府是否一直安置他們，直至輪候到公屋為止？議員吳秋北就認為政府解決劏房問題的決心和意志，是取決有多少公屋在手，冀政府公布手上有多少公營屋的數字。另一議員江玉歡指政府未能掌握有關劏房的最準確資料，解決劏房的工作即使更努力亦徒勞。

房屋局局長何永賢回應指劏房問題是關乎數以萬計市民的福祉，取締不合最低標準的劏房，不是一蹴即就的短期目標，而是需時籌劃，而原則是不能讓住戶流離失所，過程中政府會給予業主合理時間令劏房符合相關標準，亦會考慮取締行動的適合時機和優次。政府已覓得土地興建41萬個公營房屋單位，可滿足未來10年的需求，有關數字是公開、清晰的，目前有9,000個過渡房屋在營運中，並會爭取撥款令30,000個簡約公屋全面開工。

她重申中長期的公營房屋數量到位的時候，劏房戶應有更多適切居所可選擇，屆時政府可考慮較大刀闊斧的舉措，取締不合標準的劏房。與此同時，會充分利用過渡性房屋和簡約公屋等資源，以滿足短期的房屋需要。

至於劏房資料方面，何承認有改善空間，但解釋劏房多數位於私人物業之內，不容易入內觀察情況，希望同相關團體合作，協助進行分析工作。她指劏房調研的工作是剛開始，需時間就劏房問題在不同的範疇作更深入的研究，需要同持份者溝通，以期在10個月內向行政長官提出具體建議。