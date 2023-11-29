南韓揭58國際航班帶食物中毒病原菌　仁川機場佔最多

外遊注意！南韓傳媒周一（27日）報道，南韓疾病管理廳於今年7月31日至11月14日，對該國5大機場合共493個國際直航航班進行霍亂和10種腸道細菌檢測，結果58個航班驗出病原菌，比例達11.8%，仁川國際機場驗出帶有病原菌的航班比例最高。

檢驗出的病原菌包括產毒性大腸桿菌，佔39宗最多，另有32宗腸病原性大腸桿菌、4宗腸炎弧菌、4宗沙門氏菌、2宗細菌性痢疾桿菌、1宗腸出血性大腸桿菌，以上病菌都容易導致人類食物中毒。仁川機場帶有病原菌的航班比例最高，222個航班中有49個檢出病原菌，比例為22.1%。大邱機場和金海機場的檢出率約在3%左右，濟州機場和務安機場沒有檢出病原菌。疾病管理廳已把檢出病原菌的飛機結果通知相關航空公司，要求消毒飛機。

新冠疫情爆發後，由於航班數量大減，疾病管理廳自2020年至今年7月30日停止飛機環境衞生檢測，復常後航班數量急劇增加，韓方自今年7月31日起對部分航班試行重新開始機內檢疫。疾病管理廳計劃增加檢測航班數量和項目，除了洗手間坐廁和扶手，還包括乘客座椅、通道地板和座位上方行李架。同時，隨着公眾對蝨患的擔憂，疾病管理廳有意對飛機、船舶和貨物進行床蝨檢查。