落馬洲應急醫院下月啟用2超聲造影機　服務擴展至公院病人

本港公立醫院服務需求殷切，病人等候診治需時經年。醫管局今日(29日)公布計劃下月12日起，啟用落馬洲河套區「中央援港應急醫院」內的2部超聲造影機，為全港公立醫院病人提供一般腹部、盆腔超聲造影檢查，包括肝膽胰、泌尿系統超聲造影檢查，初期每周服務約72人次。 院方亦會由下月起擴大造影檢查服務，全面啟用院內3部電腦掃描器，提供腦部、鼻竇、眼眶等造影檢查，並擴展至全港公立醫院病人。

中央援港應急醫院現已啟用，提供日間醫院服務，由新界東醫院聯網負責管理及運作。該院正開展「日間放射診斷服務先導計劃」，邀請臨床情況合適的病人到中央援港應急醫院接受放射診斷服務。院方指，過往院內沒有緊急設施，注射顯影藥風險較高，因此以往只服務少量病人，但隨住過去半年顯影服務運作暢順，可保障病人安全，因此擴展有關服務。

至於醫院的放射診斷截至月中，已完成約4,800個電腦掃描及約1,600個磁力共振掃描個案，預期到年底可完成7,800個電腦掃描，以及2,000個磁力共振掃描個案。院方又指，病人輪候電腦掃描和磁力共振掃描的時間，由以往平均兩年半，分別縮短到約9個月和少於1年。