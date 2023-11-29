上半年專營巴士脫班率2.7%　運輸署年均發400次提示或勸喻

專營巴士被質疑經常脫班，運輸及物流局今（29日）回覆議員指，今年1至6月期間，專營巴士整體脫班率為2.7%，而2019年至今年6月期間，運輸署平均每年向專營巴士營辦商，發出合共約400封提示信或勸喻信。期內運輸署亦曾就個別營辦商，在2020年底至2021年初放寬社交距離措施後，因未能及時調整巴士服務而引起的脫班情況而發出一封警告信。

據文件顯示，各巴士路線有不同的營運模式，如全日服務、只在繁忙時間或周末和假日營運的服務，故個別路線脫班率高低，視乎該路線訂定班次數目，不宜公開逐一比較。按專營權分析，今年1至6月期間，尚未與城巴合併的新巴脫班情況最嚴重，脫班率高達4.5%；其次是九巴2.6%；城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）、(機場及北大嶼山巴士網絡專營權)分別錄得2.4%及1.8%；龍運巴士則2.1%，新大嶼山巴士為0.4%。

當局指，巴士服務不穩定的情況大致可歸納為「脫班」和「班次不準」兩類。「脫班」是指營辦商沒有開出訂定班次；而「班次不準」則指營辦商有提早或延誤開出訂定班次。巴士服務不穩定的成因眾多，有些屬於營辦商控制範圍以內的因素，例如車程時間、車輛故障或不足、人手調配；有些則屬於營辦商難以控制的情況，例如惡劣天氣、交通擠塞或突發路面事故。

巴士公司收信後，一般會積極和認真跟進，以改善脫班的問題，認為機制相當有效。政府在處理巴士公司加價申請時，亦會考慮脫班情況。若巴士公司「脫班率」持續高企，而未有採取有效措施減低脫班情況，政府會考慮啟動法例賦予行政會議的權力，向公司施以罰款。在極端情況下，行會可考慮撤銷巴士公司經營指定路線的權利，甚至撤銷全部專營權。