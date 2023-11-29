港珠澳大橋香港口岸火燒巴士　清潔工被判監兩年

港珠澳大橋香港口岸人工島上一輛停泊在巴士總站的雙層城巴，於去年7月其車頭突然起火，消防員接報到場射水灌救，迅速將火救熄，事件中無人受傷。翻查閉路電視紀錄後，發現1名外判清潔工曾登上該輛巴士的司機位，巴士其後着火，片段顯示該清潔工亦曾登上另外兩輛巴士的司機位。該清潔工早前於區院承認兩項干預汽車及一項縱火罪，今日(29日)被暫委法官王證瑜判監兩年。

報稱任清潔工的被告鍾偉良(31歲)，被控於2022年7月7日，在港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處的巴士總站，無合理辯解而干擾兩輛城巴及用火損毀另一輛城巴。法官引述被告的報告指，被告並沒有精神病或對縱火有特殊幻想，不過報告顯示被告有適應障礙及輕度智障等問題，且難以與他人溝通，其會使用暴力的風險為低至中等。法官在考慮到相關報告，判處3項控罪共囚兩年。

案情指，案發當日早上約7時，保安員發現其中一輛城巴着火。他翻查閉路電視紀錄發現，被告曾登上該輛巴士，他其後下車，不久後巴士車頭便着火。職員懷疑被告是其中一名外判清潔工，最終在休息室找到他，及後報案將他拘捕。在警誡下他稱：「我因為貪玩，所以上咗架城巴，用火機燒軚盤右邊嚿膠」，經調查後發現被告確為外判清潔工，當日在該區域負責清潔。在進一步翻查閉路電視紀錄後，發現被告亦曾登上另一輛城巴，坐在司機位上吸煙；被告另外亦承認又曾登上另外一輛城巴，坐在司機位上吸煙及聽歌。

案件編號 : DCCC 1052/2022