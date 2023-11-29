路政署建升降機工程延逾千日　審計署促盡快完工

推行無障礙設施能方便更多市民。審計署今日（29日）發表報告指出，在「人人暢道通行」政策下，有升降機建造工程需延長完工所需時間，最長需延長達1,084天；又敦促路政署需致力令尚未完成的加建升降機工程盡快完工。報告又分析了公屋邨的無障礙設施的提供和維修保養情況，發現有41%屋邨沒有按要求提交所有檢查結果，而有75%協助殘疾人士的多功能感應地圖在巡查時發現損毀。

政府早前推出「人人暢道通行」政策，表明現有的行人通道即使已裝設標準斜道，亦會考慮加裝升降機。根據審計署署長報告書指出，有2部升降機的建造工程因處理地下公用設施需時較長，故需延長完工所需時間，而其中一部的完工時間獲准需延長1,084天，包括延長715天處理地下公用設施；而另一部的完工時間獲准延長697天，包括延長418天處理地下公用設施。

報告又指出，房委會會按個別場地提名無障礙主任，負責處理殘疾人士進出處所、使用有關處所的服務和設施，無障礙主任亦須提交季度報表。不過，審計署分析了無障礙主任就2022年4月至今年3月期間的定期檢查結果的提交情況，發現在237個屋邨中，有41%沒有按要求提交所有檢查結果，當中有11%屋邨沒有提交任何檢查結果。

房委會在接獲長者或殘疾租戶提出申請後，會為租住公屋單位免費進行調適工程。但在2022年1月1日至今年6月30日期間接獲的15份調適工程申請，由接獲申請至發出施工通知單的相隔時間較長，介乎26至140天，平均需時76天；其中2宗個案，屋邨職員更需時逾50天才要求分區保養辦事處處理有關申請。

審計署建議，房署應加強監察無障礙主任提交定期檢查結果的情況；並加強對無障礙通道和設施的定期檢查、每日巡查；同時建議路政署盡可能縮短延長完工所需時間，並致力令尚未完成的加建升降機工程加快完工。