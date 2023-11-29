議員促性罪行查核強制化　當局指明年9月優化系統

根據現行的性罪行定罪紀錄查核機制，聘請僱員從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的僱主，可要求準僱員或合約續期僱員申請查核，有議員質詢當局會否擴展核查機制的涵蓋範圍，以及將查核機制的性質由自願改為強制。當局回覆指政府正積極優化系統，預計在明年9月起，每年能夠處理最少21萬申請，到時候將循序漸進分階段擴大查核機制範圍。

議員林琳今日(29日)在立法會提出質詢，指查核機制涵蓋範圍有限，詢問當局會否考慮將有關範圍擴展至涵蓋所有從事與兒童及青少年有關工作的導師、教練及志願工作者，以及把查核機制的性質由自願改為強制，她又指外國有國家會披露申請人性罪行定罪紀錄的詳情，或將性罪行按嚴重程度分級，並把申請人所犯性罪行的級別告知其僱主或準僱主，質詢政府會否參考做法。

當局回覆指政府保護兒童或精神上無行為能力人士是首要任務，但優化查核機制需要有不同考慮，以滿足僱主需求、保持機制暢順運作和可持續性。當局指查核機制自推出以來涵蓋範圍不斷擴大，截至2023年10月底，警方一共收到超過58萬宗新申請，12萬宗延續申請，自動電話查詢系統收到超過68萬個查核結果查詢，反映現行機制有效使用。

政府亦同意擴大查核機制範圍，進一步加強保護，但當中從事有關工作人士相信數以10萬計，因此政府要確保電子系統設備、人手資源有限情況下，有足夠承受能力，而考慮到擴大查核範圍後，申請數量將會大幅增加，警方正積極優化電子系統設備，建立網上申請平台，預計在明年9月起，每年能夠處理最少21萬申請。

當局指當務之急為先將範圍擴大，再在適當時間評估是否需要將機制轉為強制，因立法實施強制機制涉及罰則，必須經過審慎考慮，而從社會實際需要而言，強制查核未必適用於所有情況，例如在和其他人共同監管的情況下，性侵犯風險相對較低，此外也必須要平衡保護兒童和協助更生兩大原則，直言暫時不會考慮將機制改為強制，但會不時留意機制使用情況，檢視將來是否有立法需要。

但林琳指性侵犯的個案「一宗都嫌多」，尤其涉及兒童更加沒有妥協的餘地，直言不認為侵犯兒童的「人渣」有匿名的權利，更加不能以平衡作藉口表示怕濫用就不作為，而對比外國香港的做法非常寬鬆，詢問會否將涉及兒童性侵犯的黑名單公開給家長，讓家長不用人心惶惶，社區也可以查核。政府回應指「無止境、無限制」公布「不可取」，因對個人私隱侵犯非常嚴重，亦對更生非常不利，又反問如10多歲學生「少不經事」非禮同學，是否從此「成世紀綠擺喺度」剝奪其權利，相信做法同現時香港整體價值觀不相符。

針對時間表，議員葛珮帆指「唔可以再拖唔、可以再等」，2022便有類似案件發生，法官指出性罪行核查不涵蓋義工和私人補習老師是「明顯漏洞」，詢問當局何時修補漏洞。當局指明年9月份提升系統後，可以開始下一步擴大，而打指模工作不需要去警察總部，第一階段會增加5個警署幫忙協助。