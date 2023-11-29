中醫學額少　議員促加數量增撥款

港府近年強調要大力發展中醫藥，惟一直被批口惠而實不至。有議員今日(29日在立法會上指大學分配資源時會參考學生人數作分配教學開支，然而大學每年只有70個中醫學額，使大學通過教學開支撥款數字相對小，質疑在資源有限發展中醫藥為「強人所難」。另有議員要求教資會把中醫學歸類為醫學及牙醫學，或與醫學及衞生有關的學科，令中醫學學士學位課程獲得教學用途撥款。政府回應指當局提供予各大學款為整筆撥款發放，各大學需要自行做好管理，和平衡不同學科資源工作，相信大學有足夠空間確保大學資助得宜。

醫療衞生界議員林哲玄指出，大學分配資源時會參考學生人數作分配教學開支，然而3所提供中醫課程的學校，包括中文大學、浸會大學和香港大學，每年只有70個中醫學額，通過教學開支撥款數字相對小。他認為政府現時要發展中醫藥業，但撥款卻沒有增加，質疑如何請到足夠的人員，直言「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，「強人所難」，問到教資會會否考慮增加中醫學額，令3所大學可以增加學額，從而增加收入以發展中醫藥。教育局局長蔡若蓮回覆指教資會會每3年檢討學額運用情況，而學額運用亦需要醫務衞生局提出和承擔資源。

本身是中醫師的議員陳永光指現時中醫學不屬於醫學及牙醫學，不屬於工程及實驗室為本學科下與醫學及衞生有關的學科，問及教資會會否把中醫學歸類為醫學及牙醫學，或與醫學及衞生有關的學科，令中醫學學士學位課程獲得教學用途撥款。

蔡若蓮回應指政府提供予各大學款為整筆撥款發放，各大學需要自行做好管理，和平衡不同學科資源工作，相信大學有足夠空間確保大學資助得宜，如果接獲中醫學課程有特別需要而提出申請，教資會會轉達相關政策局跟進。