首批簡約公屋合約昨批出　何永賢盼工程「又快又好地推展」

為解決房屋問題，政府去年《施政報告》宣布興建3萬個簡約公屋單位。房屋局局長何永賢昨日(28日)在社交網站上發文表示，在獲立法會批出第一批簡約公屋撥款後，今日終於出席第一批簡約公屋的設計及建造工程合約批出儀式，希望工程能又快又好地推展，成為香港建築史上的成功例子之一。

何永賢表示，在獲批出撥款後，房屋局及建築署的團隊一直全力推展有關政策，又指與成功投標的建築朋友交談，認為大家對興建簡約公屋都很有使命感。她在儀式上向參與建造簡約公屋的人士表示，投入到此工程的每一分鐘都非常值得，相信能改變很多家庭的命運，幫助香港的未來，是一個造福市民的工程。

根據房屋局回應議員書面質詢，截至今年10月底，過渡性房屋項目已有約9,000個單位投入服務，預計約有1.1萬個單位會在2024年落成啓用，餘下約1,000個單位亦會在2025年第一季落成。另外，位於土瓜灣宋皇臺道的過渡屋「樂屋」亦於今年9月完成拆遷，現已運送至洪水橋倉庫檢查和修繕。房屋局指單位情況理想，預計於明年1月在彩虹彩興路項目重新組裝成為一幢樓高8層的樓宇。

首批共4個簡約公屋項目分別位於元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路、啟德世運道，共提供約1.7萬個單位，預計約2,100個在元朗攸壆路的簡約公屋單位，最快可在2024至25年度落成，其餘14,900個單位分別將在2025/26和2026/27年度分階段落成。