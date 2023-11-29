非法勞工有上升趨勢　今年首10月檢控747名　數字超越去年全年

本港近年非法勞工有上升趨勢，議員吳秋北在今日(29日)，就打擊非法勞工問題，向保安局提出書面質詢，當局提供的數據顯示，今年首10個月的被檢控的非法勞工逾700人，已高於去年全年數字。當局指非法勞工和僱用非法勞工的僱主被定罪後，大部分被判監或罰款，執法部門會繼續監察在港非法黑工的活動，有需要時會展開聯合行動，嚴厲打撃相關罪行，並不時檢討和調整人手策略。

按照保安局提供數字，今年首10個月當局檢控的非法勞工數字為747名，被檢控僱用非法勞工的僱主就有95名，當中，非法勞工數字已高於去年全年數字的539人，反映非法勞工有上升趨勢。當局指，自2018年至今年10月底，非法勞工和僱用非法勞工的僱主被定罪後大部分被判監或罰款，非法勞工的刑期由10天至40個月不等，僱主的刑期則由7天至9個月不等。罰款方面，非法勞工的罰款金額1,000港元至30,000港元不等，僱主的罰款金額則由1,000港元至40萬港元不等。

執法部門一直有進行反非法勞工行動，根據入境處的紀錄，今年首10月進行14,628次，而去年全年就有15,759次。入境處持續加強打擊非法勞工的力度，於今年1至10月期間，平均每月進行近1,500次反非法勞工行動，比2021及2022年的每月平均行動數字均增加約10%。執法部門會視乎行動需要、風險評估及其他考慮因素，靈活地調配足夠人手以持續執行情報主導打擊與非法勞工相關罪行的行動，並繼續監察在港非法黑工的活動，有需要時會展開聯合行動，嚴厲打撃相關罪行，並不時檢討和調整人手策略。