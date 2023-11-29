大埔濾水廠擴展工程錄13宗非致命意外　遲報日數長達263日

為配合沙田濾水廠原地重置，水務署早年展開大埔濾水廠擴展工程，惟審計署今日(29日)發表新一份審計報告指，2010年2月至2022年2月期間，該工程共發生1宗致命意外及13宗非致命而須呈報意外，而其中一間承建商慣性遲報意外，所涉及11宗非致命意外中有10宗遲報，其遲報日數更長達263日。

審計報告指，大埔濾水廠擴展工程分別由3間承建商負責，而工程期間其中一間承建商共發生1宗致命意外及11宗非致命意外，其餘2間承建商則各發生1宗工業意外則有。該宗致命意外於2013年12月發生，濾水廠抽取一條混凝土鑽孔樁套管時，一根離地1米的鋼製套管鬆脫，一名工人被擊中頭頭斃命。

至於同一承建商涉及的11宗非致命意外，涉及的病假介乎9至339天，惟審計署發現當中10宗意外出現遲報，其日數介乎14至263日，更甚是有7宗個案未有在承建商相關期間的季度評核報告中反映。審計署認為，水務署應採取措施確保相關承建商按照規定，按時呈報意外並採取跟進行動，水務署已接納建議。

另外，報告指及，3份工程已於2019年底大致完成，惟較自各原訂合約完工日期，延遲約2.7至19.1個月。此外，該濾水廠採用現場氯氣生產技術亦出現甩漏，水務署就廠內供應和安裝4組現場氯氣生產設施。惟有關工程涉及貯存危險品事宜，有關申請被消防處基於安全理由否決，因此水務署需進行一連串修訂，包括在牛潭尾濾水廠增購一組生產設施解決供應問題，結果導致相關工程費用由原先預算的2.2億港元，大幅增加7成至3.73億港元。