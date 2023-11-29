兩議員發言離題被喝止　立會主席斥要借題發揮嘅喺第二個場合

立法會今日（29日）通過《追加撥款(2022-2023年度)條例草案》，追加撥款合共約475億港元，惟審議期間數名議員發言被立法會主席梁君彥質疑離題，斥「如果你要借題發揮嘅喺第二個場合」，在被主席批評後有議員草草結束發言。另有議員質疑政府為何每一年都需要追加撥款。

社福界議員狄志遠批評政府削減社福界非牟利機構的經常費用1%，直言政府不守承諾，稱當局在削減1%經常費用時沒有諮詢業界，亦沒有根據津貼及服務協向社福界提供足夠的資源。他又質疑政府指所有部門都會削減1%開支看似公平但不合理，因為削減1%為2億港元對政府而言為小數目，對非牟利機構為可以招聘500個前線員工，而政府指要共度時艱，但當局一年聘請50個編外首長及官員。

及後議員吳傑莊發言期間提及財金官員出訪美國時與外國官員討論如何增加收入來源，在發言只有20秒隨即被梁君彥叫停指「依家我哋係講追加撥款條例草案，唔係另外嘅辯論，頭先狄志遠議員我都係容忍佢講，因為今個撥款完全無社福界撥款嘅追加，「如果你要借題發揮嘅喺第二個場合」。在被主席訓斥後，吳傑莊拋下「我係發言支持呢個辯論」就草草完成發言，發言時間只有短短30秒。事實上，有關的額外支出主要是向防疫抗疫基金注資，以及為2022年7月1日成立的文化體育及旅遊局開立新開支總目。

另外，議員鄧家彪則關注政府部門內部文化為收到撥款就花盡，免得下個年度被削減撥款，又質疑政府為何每一年都需要追加撥款，「好年、壞年、疫情年、復常年，都係指定動作有追加撥款」，問到政府如何確保應花得花。財經事務及庫務局局長許正宇則指「呢件事絕對唔係行禮如儀」，撥款是涉及新成立文化體育及旅遊局。