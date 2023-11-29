皇后山邨及華明邨幼兒中心下年度投入服務　合共提供156個名額

新一份施政報告提及，政府將加強支援在職家庭育兒，當中包括在明年起於3年內，分階段增設10所資助獨立幼兒中心，額外提供近900個服務名額。勞工及福利局局長孫玉菡今日(29日)書面回覆表示，其中位於粉嶺皇后山邨及華明邨的幼兒中心，將會最快在23至24年度內投入服務，合共提供156個名額。

孫玉菡表示，2024年起3年內，社會福利署會分階段增設10所資助獨立幼兒中心，額外提供近900個服務名額，其中位於粉嶺皇后山邨及華明邨的幼兒中心，會在23至24年度內投入服務，分別能提供100個及56個名額。而位於深水埗庫務大樓及觀塘順利邨的幼兒中心，則將於24至25年度開辦，分別能提供100個及88個及額；至於餘下6所幼兒中心，將擬於深水埗、葵青、觀塘及九龍城等地區增設，並於2027年內落成啟用，合共提供560個名額。

孫續提到，社署一直通過不同途徑物色合適處所進行洽購，以提供包括資助幼兒中心在內的福利設施，購置處所的進度取決於市場上有否合適物業的供應，包括出售的處所是否有合適的消防及無障礙通道設施、面積及位置是否符合運作需要、附近的土地用途是否與福利用途協調等多項因素。