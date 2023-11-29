學校專項撥款計劃批出1800宗申請　主題包括價值觀STEAM教育等

優質教育基金於2018年5月宣布，撥出30億港元設立「公帑資助學校專項撥款計劃」，供學校申請以推行校本課程設計及學生支援措施，並由2018至19年起實行。教育局局長蔡若蓮今日(29日)指，自專項撥款計劃推出以來，申請數目達2,142個，當中約1,800個申請獲批撥款，34個不獲批准，另有310個申請在處理中。

蔡若蓮表示，計劃規模較小的申請，一般最快可於6個月內完成批核並獲通知審批結果，而大部分的成功申請均於1年內獲批；而計劃規模較小的申請，最快可於接獲審批通知後4個月內，簽妥協議書並獲得撥款。換而言之，由申請人收到獲批通知及撥款，最快需時1年。

她提到，部分學校提交的申請因資料欠完備，故審批時間或較長；再加上申請計劃性質不同，其撥款條件亦會因應計劃的進程和性質而有異，部分學校甚至會在接獲審批通知後修訂計劃細節，因此協議書簽訂或撥款時間可能會較長。

此外，基金亦為配合教育需要的「優先主題」提供撥款。蔡若蓮表示，過去3個學年，基金就優先主題合共接獲超過400個申請，當中157個申請獲批，頭3位獲批主題依次為「正面價值觀」、「資訊科技教育」 及「STEM／STEAM教育」。她補充，由於優先主題的申請除了來自學校外，亦有來自不同團體或個人，申請計劃的內容和質素差異非常大，故成功批核的比例，較專項撥款計劃等具規範的計劃為低。