機場着有煽動字眼衣物　26歲男被國安處起訴今提堂

一名男子周一(27日)擬由香港國際機場離港時，被職員發現穿有印着煽動字句的衣物。職員於是報案。國安處人員到場將之拘捕，並在其隨身物品中再搜出印有煽動字句的旗幟及衣物，以及一張他人身份證。他被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、「管有煽動刊物」及「管有他人身份證」3罪，今（29日）被押往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，法庭將案押後至2024年1月4日再訊，期間被告須還押。

26歲被告諸啟邦，現時無業。他被控於2023年11月27日，穿着一件印有陳述的上衣和公開展示該等陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。他另被控於同日，在赤鱲角香港國際機場登機閘口編號205或其附近，管有煽動刊物，即3幅旗幟和一件上衣(全部印有陳述)；及管有屬於一名姓廖女子的身分證。

控方申請將案押後，以便執法人員進一步調查，包括檢驗被告的電話、社交網站，以及是否牽涉其他控罪。控方反對被告保釋，辯方有擔保申請。裁判官聽罷雙方陳詞後，拒絕被告保釋。被告保留每8天覆核保釋的權利，他將在12月6日被帶上法庭。

案件編號：WKCC5138/2023