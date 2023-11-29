假難民姦妻友判囚待遣返獲釋　入境處上訴撤人身保護得直

十多年前以免遣返聲請留港的西非男子，因強姦妻子友人於2016年在高院被陪審團裁定強姦等罪罪成，重囚10年。西非漢於去年2月刑滿出獄後，入境處一直根據《入境條例》羈留他以處理聲請和等候遣返。及後，他的聲請和上訴均被拒絕。西非漢早前入稟高院申請人身保護令，獲高院法官高浩文批准，並下令入境處釋放他。入境處不服並提出上訴。上訴庭今日(29日)開庭聽畢雙方陳詞後，判處入境處上訴得直，撤銷該漢的人身保護令。上訴庭將押後頒布書面理由。

上訴方並入境處並由律政司作代表，答辯人是現年43歲的Johnson Benjamin，出生自西非利比里亞。答辯人於2012年以旅客身份來港，惟他沒有在限期之內離開。他及後提出免遣返聲請，獲准留港以擔保代替羈留。2014年他與本港女子結婚，翌年他被指趁妻子留院分娩期間強姦妻子友人，2016年經審訊後被裁定罪成，判囚10年，並於去年2月他服刑完畢。同年5月，入境處拒絕其免遣返聲請，上訴亦於年6月被駁回。

自答辯人出獄後，入境處根據《入境條例》羈留他，待處理免遣返聲請。在聲請和上訴遭拒後，他入稟申請人身保護令，法官高浩文今年6月批准其申請，下令入境處釋放他；上訴方指入境處需時處理答辯人的證件問題，以遣返他回國，惟他沒有配合，其長時間被羈留是他自己造成，其重犯及潛逃風險亦高。答辯方反駁指，原審法官已考慮過風險後才批出人身保護令，不存在因答辯人不合作而延誤遣返的問題。

案件編號：CACV 329/2023