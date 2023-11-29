搗破4宗海路走私香煙案　檢1億元貨拘7男子

香港海關於過去兩周展開特別行動，加強打擊海路走私香煙活動，偵破4宗大型以海運貨櫃走私香煙案，檢獲約2,800萬支懷疑私煙，估計市值約1億港元，應課稅值約6,900萬港元。

在11月15日，海關透過風險管理和情報分析，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從台灣抵港、報稱載有塑膠板的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約930萬支懷疑私煙。同日，海關在屯門內河船碼頭海關驗貨場再偵破另一宗案件，在驗貨場抽查一個從廣東南沙抵港、報稱載有花盆及燈飾的40呎貨櫃，在貨櫃內檢獲約160萬支懷疑私煙。

經跟進調查後，關員於11月22日再鎖定2個同樣從廣東南沙抵港、均報稱載有臉盆的40呎貨櫃作檢查，在該2個貨櫃內檢獲共約550萬支懷疑私煙。此外，11月27日，海關根據風險評估，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從泰國抵港、報稱載有電子零件的40呎海運貨櫃，再檢獲約1,100萬支懷疑私煙。行動中，海關共拘捕7名(34至63歲)涉案男子，並扣查該5個懷疑涉案的貨櫃。

海關會繼續追查私煙的來源及去向，相信部分檢獲的懷疑私煙會轉口往海外地區，不排除會有更多人被捕。海關亦發現私煙集團會將私煙混雜於日常生活用品中，如花盆、塑膠洗臉盆或聖誕裝飾品作掩飾，意圖蒙混過關，增加海關的執法難度。聖誕假期將至，海關會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，加強打擊私煙活動。