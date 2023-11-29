旺角警察遊樂會擲汽油彈　三青年縱火罪成押12.13判刑

3名青年涉嫌於2020年12月，在旺角警察遊樂會投擲汽油彈，最終導致一輛停泊在內的警察貨車遭焚毀。該3名涉案青年其後被捕，並被控1項縱火罪。3人均否認控罪，經審訊後區院法官姚勳智今日(29日)裁定3名被告均縱火罪成。法官指案件相當嚴重，但先提取3人的背景報告及19歲被告的教導所報告，3人須還押至12月13日判刑。

3名被告依次是徐君浩(26歲)、馬富善(25歲)及羅康淳(19歲)。3人被控於2020年12月1日，在深水埗西洋菜北街430號警察體育遊樂會停車場無合法辯解而用火損壞屬於警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。法官裁決指首被告曾作出招認，並詳述其投擲汽油彈過程及行走路線，但開審時則反對將招認紀錄呈堂，稱在不自願情況下作出。但法官在觀看相關錄影會面後，認為該被告並無異常反應，亦不接納他就此部分的自辯證供，認為相關招認誠實可靠可被呈堂。在考慮招認及比對案發閉路電視片段後，法官信納首被告有參與縱火；餘下2人，法官比對案發片段及2人被捕後的相片，認為2人就是片中疑人，加上在製作汽油彈的唐樓亦發現2人的DNA，裁定2人縱火罪成。

控方案情指，有閉路電視拍到3名被告於2020年11月30日晚上約10時起分別在通菜街119號的唐樓出入。翌日凌晨近1時3人離開唐樓步行至案發地點外，其中徐及馬分別向停車場拋擲4枚及5枚汽油彈，3人其後離開並登上的士前往馬鞍山。翻查閉路電視紀錄後，在前述的唐樓發現煙頭、玻璃樽及電油等物，其後驗出煙頭上有3名被告的DNA。3人於同月18日分別被捕，徐供稱是馬指使他擲汽油彈，又稱因馬想他人知道仍有人反政府，故在該唐樓製造汽油彈，並與他及羅同到涉案地點，由羅點火，並由他與馬拋擲汽油彈。

案件編號：DCCC 738/2021