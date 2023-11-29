欺壓多名工人收賄兼勒索　渠務署工程分判商前管工囚8個月

廉政公署早前落案起訴一名渠務署工程分判商前管工，控告他向受其監督的工人收賄共逾4.5萬港元。被告今日(29日)在西九龍裁判法院承認控罪，判囚8個月。裁判官溫紹明判刑時表示，被告犯案時間超過1年，欺壓屬下多名工人，案情嚴重，須判處監禁式刑罰。裁判官又頒令被告須向港隆工程歸還涉案賄款逾4.5萬港元。

57歲被告肖奇生，是港隆工程有限公司(港隆工程)前管工，承認三項代理人接受利益罪名；他原面對另外一項以欺騙手段取得財產及一項勒索罪，則獲控方不提證供起訴。案發時港隆工程是渠務署一個渠務維修及建造工程項目的分判商，被告為該項目的地盤管工，負責帶領和監督工人，亦會介紹工人到該地盤工作。

案情顯示，被告於2020年3月至2021年3月期間，向三名受其監督的工人收賄共逾4.5萬港元。三人相信若不向被告支付每個工作天50元至100港元，可能遭港隆工程終止聘用。被告在三人拒絕支付賄款後為難他們，並以懶惰及態度欠佳為由要求他們停工。

案件編號：WKCC3199/2023