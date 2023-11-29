審計署揭回收基金處理申請耐　報告遲交未完全按程序催收

審計署揭發「回收基金」處理部分申請時間偏長，發放資助亦不準時，亦未有妥善監督獲資助者如期提交報告，部分項目的報告遲了2年3個月才提交，但基金秘書處遲遲未追收文件，最多遲逾4個月；而秘書處亦「其身不正」，經常遲交文件予環保署等，例如自2019年起的5年度工作計劃，最遲交的一份遲了接近3個月才呈交。

港府2015年以10億港元設立回收基金，資助業界提高回收效率，亦資助初創企業開展項目，和支援住宅樓宇裝設智能回收箱收集廚餘等，截至今年3月共批出8.55億港元資助額。不過，《審計報告》指出，部分回收基金申請處理時間偏長，截至今年3月，已處理的申請共有3,222宗，16%申請處理時間超過半年，最長需時一年半。另外計劃申請被拒比率偏高，整體有19%申請被拒，尤其包括企業資助計劃和行業支援計劃等，申請被拒比率達到約41%至51%。

審計署亦指，基金2020年1月引入發放撥款期限，基金秘書處完成資料核實程序後，須在14日內發放撥款，但截至今年3月的289宗申請中，17%在資料核實後15至60天才發放撥款。而獲資助後，申請人需定期提交項目成果報告，但截至3月，78%獲資助者遲交進度報告，有人遲了27個月才提交，整體各類報告平均遲交時間達4.5個月。不過，秘書處亦未完全按程序催促項目負責人交文件，延遲1天至4.3個月。

基金秘書處亦「其身不正」，自2019年起需呈交環保署及回收基金諮詢委員會的5份年度工作計劃均遲交，最長遲達84天；13份運作報告亦有10份逾期呈交。期間舉行的19次委員會會議，有15次會議的會議紀錄，未能在會議後6個星期內發出，其中最長用了14個星期才有會議紀錄。同時，環保署亦沒有編製定期管理報告，顯示獲批項目的情況和成果，以及跟進逾期提交報告個案監察。

審計署建議採取措施，確保按內部期限處理回收基金的申請，主動跟進申請者的情況，並考慮為回收基金訂立工作目標，定期根據項目的終期報告編製管理報告。環保署署署長回覆指同意審計署的建議。