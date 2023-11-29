煥然懿居第三座抽籤結果今出爐 申請者可網上查閱揀樓次序

市區重建局推出的首置項目「煥然懿居第三座」早前結束申請。市建局今日（29日）進行電腦隨機排序，抽出的號碼為：3、0、2、8、2、8、1、4、6、0。市建局會根據電腦隨機抽籤號碼，決定申請者揀樓次序，申請者在3個工作天內會獲通知結果，亦可在網上查閱其揀樓次序。

「煥然懿居第三座」早前共收到逾3,659份申請，以第三座共260個單位計算，超額申請至少13倍。市區重建局總監（物業及土地）顧慧儀、九龍城區議會主席何顯明，今日主持「煥然懿居第三座」的抽籤儀式。

申請者可於「煥然懿居第三座」網站的搜索工具，輸入其申請編號，以查閱所獲編配的優先次序號碼。市建局亦會在三個工作天內，發信通知所有申請者其獲編配的優先次序號碼；若申請者在遞交申請時登記了以手機短訊接收資訊，屆時則會收到由市建局發出的相關通知。

「煥然懿居第三座」屬單幢式設計，實用面積介乎303至600平方呎，包括125個一單位、108個兩房單位，以及27個三房單位，售價由408萬至964萬港元，呎價為12,885至16,499港元，預計最快可於2026年底入伙。