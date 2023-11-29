校董議員指機構自主不能作擋戰牌　中大校董會應討論審計署建議

就審計報告對中大的審核結果，身兼中大校董的議員鄧家彪表示歡迎審計署對中大作出監察令校董有更專業參考中大是否符合公眾期望，但認為中大校董會有必要討論召開會議討論是否全數接納27項建議。在通過《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》後，中大校董會仍未舉行新一次會議，他指秘書處正努力約校董，希望今年內可以開校董會。

鄧家彪估計可能因中大地理位置特殊，部分餐廳可廳艱苦經營，所以校方可能容許在免招標的情況下批出和容許送外賣。他認為「無論如何，所有嘢都有規有矩」，如果校方要作出彈性處理，校方需作理性討論，建議可以考慮修改合約，而非不作監督，不作管理。

對於審計署建議中大要確保膳食供應商只在中大校園範圍內，向中大學生或教職員提供食堂服務和外送食物服務，不能一刀切，因中大有龐大校友 ，而有不少校友都會帶子女回中大參觀，內部亦不時有負責的建築工人，跟足建議不符合實際情況。

被問及會否擔心讓人感覺審計署調查是針對中大，以及立法會政府帳目委員會會應否就此進行公開聆訊，他指審計署過去都有對政府資助福利機構和教育機構進行審計，強調機構自主不能作為擋戰牌，今次只是抽中中大，而自己非帳委會委員不應討論是否應展開公開聆訊。

他又指國安法非新事物，認為中大管理層沒有跟隨政府和法律行事「值得批評」。