今年涉各類詐騙案拘4279人　較去年同期升一半

針對網絡騙案，當局在立法會指網絡詐騙是全球都要面對的問題，政府相關部門也採取多管齊下的方法，譬如宣傳教育，情報分析同跨境合作等全力打擊詐騙，並加強執法力度，今年已拘捕涉及各類型詐騙案4729人，較去年同期上升一半，最近亦首次向法庭申請，就有關收取騙款的傀儡戶口案件加刑，藉此對租、借、買傀儡戶口行為的阻嚇性。

此外，電訊商亦已按執法部門的要求，針對來自境外的電話，用語音或文字提醒用戶，截至今年10月底，逾40萬個本地電話被暫停服務。自電話卡實名制在今年2月實施以來，電訊商不時跟查或核實可疑的電話儲值卡，截至今年10月底，電訊商已取消或拒絕登記逾130萬張電話儲值卡，執法部門已按電訊商舉報，拘捕涉嫌利用假身份證資料大量登記電話儲值卡的人士。

金管局和銀行業界方面，亦已推出多項聯合打擊詐騙措施，包括騙案預警計劃、財富情報交換平台，防騙伺服器日前已連接轉數快，當市民在使用轉數快至可疑戶口會出現警示，提醒市民避免受騙。個人資料私隱專員已作出一系列的防騙宣傳教育，個人資料防騙熱線，推出短片教導保障個人資料的貼士。執法部門亦與大學共同研發可疑電郵偵測系統，協助中小企識別可疑電郵，然而防騙的第一道和最後一道防線，其實是市民自己的防騙意識。