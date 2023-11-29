接連有虛產平台涉騙　議員促立法加強網絡公司防範欺詐內容

接連有虛擬資產交易平台涉及詐騙案，議員黃錦輝指網絡詐騙已成為各國執法機構最頭痛的案件之一，事關好多都是跨境犯案，追查困難。雖然利用高科技、加強公眾防範意識，有助阻遏網絡詐騙，但政府亦應考慮研究立法，加強社交媒體負起防範網絡詐騙的應有責任，而新加坡早前就立法，可指令網絡平台限制懷疑詐騙的帳戶，移除懷疑詐騙的貼文和可疑的應用程式等。

黃錦輝指由於本港沒有相關法例，即使發現有可疑亦未能及阻止，譬如Hounax虛擬貨幣詐騙案就是活生生的例子，早在今年9月監管機構已收到有關Hounax的投訴，但礙於無牌平台不受監管，無權要求平台暫停運作，他質疑到底有多少市民因不知情而墮入騙局，造成損失。

他認為網絡平台有責任避免用戶淪為騙案受害人，舉例指英國已立法要求社交媒體或搜尋器內容和風險評估，且要每年匯報相關工作，網絡公司亦要防止用戶接觸含有欺詐成分的廣告或內容，若涉及欺詐的廣告需盡快移除，否則會被處以巨額罰款。他冀政府吸納立法會的意見，研究立法和指引，嚴打網絡詐騙，加強社交網絡的自我監管。

另一議員林振昇指近年網絡騙案極為猖獗，不只有JPEX這種精心布局的騙案，市民只要日常打開Facebook就已經可以看到很多假冒的專頁，甚至有假冒司局長的專頁，而騙徒設置這些專頁的成本極低，即使被刪除，只要重新開啟帳號創立另一個專頁便可以繼續行騙，但看不到平台本身有沒有足夠監管、設立有效的制度，防止不恰當的資訊在平台散播。

他指每次有市民被騙或執法部門發現才通知社交網站刪除資訊的做法並不理想，平台本身有責任先做好把關，惟香港未有法例專門監管，只能夠市民求助後才通知線上平台，一來太遲，亦難保平台遵守執法部門請求。

旅遊界議員姚柏良指當局雖然成立反詐騙協調中心，但情況未見改善，無論市民同企業皆是詐騙案的受害者，不少旅行社都飽受困擾，如最近某知名旅行社就遭到騙徒假冒，在網上售兜售旅遊產品。姚說類似個案並非個別例子，自通關復常後他收到大量類似的求助。他指詐騙不單令消費者蒙受損失，亦令到無辜被牽連的旅行社聲譽受損，需耗費大量行政資源作出澄清。姚斥騙徒不但騙取金錢，更破壞客人對行業的信任。

他表示，業界要制止假冒訊息可謂困難重重，曾有旅行社向警方呈報偽冒社交媒體帳戶或網站的時候，警方以旅行社並非受害人為由，只是備案而沒有進一步處理，直至有顧客受騙蒙受金錢損失，警方才採取行動。他慨嘆既然要保障消費者，就不應等待受害人出現，而是阻止有人成為受害者，希望警方可聯同旅監局和業界建立舉報機制，針對業界呈報的偽冒帳戶所和網站，進行打擊或阻截銀行交易的渠道，並對落網騙徒加控無牌經營旅行社的罪名，以加重刑罰。