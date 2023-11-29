調查揭3區湧現「老鼠煙」　荃灣最猖獗　一包賤價30元

本港上調煙草稅約31%後，市面湧現俗稱「老鼠煙」的低價冒牌香煙。有關注煙草政策團體調查發現，3個舊區的近半士多、辦館等充斥「老鼠煙」，最嚴重的荃灣區，有逾60%的調查零售點均有出售，最平每包煙只售30港元，只是一般香煙的一半價錢。團體斥港府加煙稅的控煙效果存疑，反而催旺非法「老鼠煙」，形容是幾近失控的狀態，促請盡快推出實際措施，加強識別香煙有否完稅。

現時每包20支煙的煙草稅約50港元，零售價一般約78港元。不過，有非法集團偷運海外山寨煙廠生產的「老鼠煙」，售價遠低於一般完稅煙。與一般私煙不同，非法集團會在老鼠煙冒認一般煙廠並在包裝上印上港府要求的健康警告圖案，令商販及消費者難以分辨 香煙有否合法完稅。

長遠煙草政策關注組在本月初巡查北角、九龍城及荃灣區內的90個士多、辦館、報紙檔等香煙零售點，發現3區內有42個零售點有售「老鼠煙」，其中荃灣區情況最為猖獗，61%的調查零售點都有出售「老鼠煙」。而「老鼠煙」平均售價為每包44元，最低價格的荃灣報檔更只售30港元，只是完稅煙的一半價錢。

團體又指，有商販違法游說顧客轉購更高利潤的「老鼠煙」，甚至提供免費產品予顧客試食。長遠煙草政策關注組成員徐緣表示，有士多商販向他承認有品牌以超低價推銷及出售「老鼠煙」，甚至透過威逼利誘手段，要求商販兜售並游說煙客購買。

關注組召集人盧啟律則指，「老鼠煙」來源成分不明，質素參差，促請當局設法打擊，舉例參考內地做法，要求在煙包上印有獨一無二的條碼，令執法部門更易識別未完稅產品。團體又指增加煙草稅無助令吸煙率急速下降，反而明顯催旺非法「老鼠煙」，情況幾乎失控，建議政府先集中資源打擊私煙等再增加煙草稅。