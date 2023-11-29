機構資助100名三陰性乳癌患者　每次免疫治療可獲$1.3萬

乳癌是本港婦女頭號癌症，其中三陰性乳癌（TNBC）惡化速度較快、較易轉移、復發率較高，治療亦較困難，接受免疫治療及化療配合手術可提升效果。香港乳癌基金會推出資助計劃，為合資格患者提供經濟支援，首階段將惠及約100名患者，每次療程可獲資助13,600港元，涉及資助金額超過2,000萬港元。

所謂三陰性乳癌，即賀爾蒙受體中的雌激素受體（ER）、孕酮受體（PR）、第二型人類表皮生長因子（HER2）三者測試皆屬陰性，因此賀爾蒙治療和標靶藥物的治療效果不大。香港乳癌基金會聯同超過60名本地外科專科、臨床腫瘤科及內科腫瘤科專科醫生，組成跨專科專家組，共同設計出適用於本港的早期三陰性乳癌治療共識。在診斷方面，專家小組同意為乳癌個案進行免疫組織化學染色檢測，為患者乳癌分類，以制定針對性治療方案。至於治療方面，專家小組同意，只要臨床狀況合適，術前治療應該被視為第2期和第3期三陰性乳癌患者標準和優先考慮的治療方案，醫生亦應該考慮以免疫治療配合化療，作為術前治療和術後輔助治療。

專家組成員之一、乳癌基金會管治委員會副主席邱振中指出，對於第2期和第3期的早期三陰性乳癌患者，免疫治療配合化療作為術前治療和術後輔助治療，可以提升治療效果，據國際醫學數據，可提升「病理完全緩解」（pathological complete response）的機會率至65%，而無事件存活期（event-free survival）亦比單用化療患者顯著延長，患者甚至可能毋須切除整個乳房，對其心理和生活質素均有很大改善。

為支援早期高風險三陰性乳癌患者，乳癌基金會推出「免疫治療藥物資助計劃」，參與患者要符合一定條件，包括持有效香港身份證、獲公立醫院、私家醫院或診所合資格專科醫生轉介等，若患者成功獲批，每次療程可獲現金資助13,600港元。