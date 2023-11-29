元朗男警真失魂　遺失平板電腦

一名隸屬元朗警區的男警務人員，昨日(28日)在元朗區執勤期間，意外遺失一部警察平板電腦。警方接獲報告後已立即展開調查，並在可能遺失有關物品的地點搜尋，但暫未有發現。案件列作「遺失政府財物」，由元朗警區刑事部跟進調查。

該部警察平板電腦隨即被終止服務及已失效，平板電腦內沒有個人資料，其餘資料已被移除。警方呼籲市民如拾獲該部平板電腦，應立即把電腦交到就近的警署，或致電與元朗警區警署人員聯絡。

警員遺失通訊裝備、委任證或記事冊等事件不時發生。今年9月20日，一名隸屬油麻地分區軍裝巡邏小隊的警務人員，在油麻地分區內執勤期間，遺失一部隨身攝錄機。8月18日傍晚，一名隸屬水警南分區的警務人員，於荃灣荃榮街一遊樂場遺失其警察委任證。7月27日，一名隸屬中區警區軍裝部的男警務人員報案，指他同日在區內意外遺失一部警察手機。7月19日，一名隸屬沙田分區軍裝部警務人員，在沙田坳背灣坑執勤期間，遺失一部第四代通訊機。6月9日，一名隸屬新界北總區交通部警員，在屯門區執勤期間遺失一副手銬。5月24日，一名隸屬水警北分區的當值警務人員，在水警北分區發現遺失其警察委任證。