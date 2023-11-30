首輛雙層氫能巴士最快明年1月載客　設79個座位40個企位

城巴今日(30日)宣布，首輛出牌載客的雙層氫能巴士正式啟動，設40個企位及79個座位，最快明年1月起提供氫能巴士載客服務，初期將行走九龍區內路線；位於城巴西九龍車廠的首個加氫站亦同時啟動。城巴透露，明年將引入不少於5輛、續航力超過400公里的量產型氫能巴士，以展開柴油、電能及氫能巴士並行測試計劃收集數據。

城巴介紹，首輛氫能巴士為一輛樣辦車，車身設計以雙層電能巴士為藍本，加氫最快為約10分鐘，較電能巴士充電需時3小時快約18倍。城巴續指，氫能巴士已通過運輸署車輛類型評定及出牌，確保安全可靠在香港路上行駛。城巴亦已為氫能巴士制訂嚴謹操作及安全標準，並會全速推進車長培訓及載客籌備工作，預計最快明年1月投入服務，初期將行走九龍區內路線。

城巴透露，現正與廠方設計量產型氫能巴士，計劃把儲氫量增加一倍，明年將另外引入不少於5輛、續航力超過400公里的量產型氫能巴士，足以應付每輛巴士每日的營運需要。此外，位於城巴西九龍車廠內的首個加氫站，亦已通過安全檢測及人員培訓，正式投入服務。城巴現已啟動第2個規模更大的氫能項目，於香港島興建第2個加氫站。