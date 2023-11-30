兩電動用穩定基金　以壓低基本電價加幅

兩電日前宣布明年齊齊加基本電費，惟因燃料費下調，令淨電費有所減少。據兩電向立法會提交的補充文件顯示，兩電主要從電費穩定基金撥款，以壓低基本電費加幅。其中，中電每度電會由原來3.3港仙降至2.9港仙，港燈則由6港仙降至5港仙，相等於加4.4%至每度電119.5港仙。而另一變動因素是可用作調節電費的燃料價條款，文件顯示港燈預計明年相關燃料價條款帳年終結餘，會由今年負2,770萬港元，回升至明年約90萬港元，預料未來數年「盈餘」會繼續上升，至2028年約3億港元。

中電與港燈明年淨電費分別按年減7.4%及16%，惟兩電分別按年加基本電費3.1%及4.4%，抵銷部分燃料費減幅。至於中電明年加基本電費的原因細明，文件就進一步披露主要是由於固定資產增加，約加1.5港仙，以及經營費用上升，加1.8港仙。不過中電運用電費穩定基金及利息等因素，令每度電減0.4港仙，最終基本電費加2.9港仙至96.6港仙。

有能源諮詢委員會前成員分析指，兩電均有動用電費穩定基金紓緩基本電費加幅，因此兩電預測明年電費穩定基金結餘均減少，當中料以中電減幅較大，年終結餘會由今年17.58億港元減少10.04億港元，至明年將進一步降至7.54億港元。成員又提及，中電預料明年燃料帳仍是負結餘，虧損幅度將進一步擴大至負16.17億港元，顯示中電以燃料帳調節燃料費，以免升幅過高；相反，港燈燃料帳會由今年負結餘返回正數，料明年錄得90萬元盈餘。他認為港燈未動用更多燃料帳令淨電費有更大減幅，但指長遠當燃料價格波動，港燈有較大空間提供回扣，以紓緩電費加幅。