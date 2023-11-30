K仔扮梳打粉德國空運抵港　海關檢2400萬元貨　拘4男包括1學生

香港海關機場科人員，於本周二(28日)在赤鱲角香港國際機場，根據風險評估，抽查一批由德國抵港、報稱為碳酸氫鈉(俗稱梳打粉)的貨物，人員打開2箱貨物檢查，發現每箱各有一袋約重25公斤的白色粉末。關員認為用高昂運費寄運平價梳打粉並不合理，於是用高科技儀器檢測該批粉末，發現該50公斤粉末懷疑為氯胺酮(俗稱K仔)，市值約2,400萬港元，案件轉交海關毒品調查科跟進。

人員隨即對相關文件及收件公司作出調查，發現該公司在香港並沒有註冊，而收件地址與公司並沒有關係。調查亦發現於本案同一航班上有另一批貨物由同一寄件人寄出，申報內容同樣是梳打粉，經檢查後證實該批貨物確實是梳打粉，其包裝與檢獲的毒品包裝完全相同。相信販毒集團企圖混淆視聽，以為海關只會隨機抽驗貨物，企圖蒙混過關。

關員於同日展開監控派遞行動，晚上分別在香港仔拘捕3名男子，另在周三(29日)凌晨於彩虹拘捕多1名男子。4名被捕人士為本地人，年齡介乎20至38歲，分別報稱司機、運輸工人、倉務員及學生。調查發現2名男子在貨運站簽收兩批貨物，其後交由期中1人提取貨物後，與另一名男子再運往香港仔交於最終收貨人。

經調查後相信，有人收取數百至1萬元報酬犯案。被捕人當中3名男子以被共同檢控一項企圖販運危險藥物罪，明天(12月1日)在東區法院提堂，另一名被捕人士獲准保釋候查。