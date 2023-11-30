跨境安老成趨勢　議員倡優化安排

香港人口高齢化日益嚴重，有關安老措施宜早作部署。議員李世榮今日(30日)在立法會提出「加快落實粵港澳大灣區跨境安老規劃」的議員議案，建議政府優化現行的跨境安老措施。但有議員主張，政府必須掌握實際情況，方可制訂幫助長者的精準計劃。

李世榮引述國務院全國人口普查，指2021年在內地居住的港人37萬，對比2010年的23萬人，增長率近6成。他說今年9至10月，其所屬政黨向724名長者進行電話調查，發現有三成六受訪者表示有考慮回內地安老。畢竟粵港澳已成為1小時生活圈，港人回內地安老好常見。而他不時到內地院舍考察，見當地安老條件十分成熟，是解決香港老齢化的出路，應設法讓香港長者在內地達到醫養結合，就地醫療，免除來回中港的折騰，而之前提及的電話調查中，約一半受訪者表示最關注醫療問題，回顧疫情期間，不少滯留內地的長者無法回港覆診，要靠民間團體協助運送藥物到內地，即使恢復通關，好多長者亦不宜頻撲，讓長者就地醫療是重要的。

他期望將醫療券適用範圍擴大至住院和日間手術，為長居內地的長者增設住院補助金額，每年上限5,000元。醫管局可考慮擴展遙距服務，容許輕症或病況穩定的長者遙距診症，再安排藥物送抵服務。另外亦考慮到港人長者在內地居住的生活費問題，畢竟退休人士多依賴積蓄，認為綜援長者受助人在內地定居的話，應可像在本地般享用現金資助。他又提到，須制訂一套符合香港長者的服務質素認證制度，包括院舍人員的資格、藥物管理、硬件設施等，以迎合香港長者習慣的Q嘜認識，另外可透過官方渠道，統一發放符合本港認證資料同內地安老諮詢服務，將可供港人選擇的每間院舍的特色。他建議參考房協長者屋概念，研究在內地興建港式的安老院舍，為中產長者提供另一種安老選擇，讓他們同聲同氣，方便照顧。

議員鄧家彪表示福利事務委員會曾於8月30至31日到灣區考察，發現不少港人早年在內地購置物業，起初的目的是度假，結果退休後就變成長住。但鄧又指出，一些在港居住的長者因身體日差，面對入住香港院舍或內地安老機構的選擇，因此政策上要區分不同需要的長者群體。鄧指體弱長者多數年逾80，適應能力較低，未必可輕易北上安老。但無可否認，內地安老機構質素好高。鄧說香港院舍的概念是床位，內地院舍的概念是房間、是退休村。鄧指目前有17,620名長者居住香港私院領綜援，每年耗27億元，若這筆金錢住在內地院舍，生活必定更好。