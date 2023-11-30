84港企獲AEO認證高速清關　尋求與東盟等國互認開拓國際市場

一連兩日的「東盟及中國香港AEO專家交流會及論壇」，今日(30日)繼續舉行，香港海關於論壇上於多個國家海關代表，簽署AEO互認安排行動計劃和合作備忘錄。商務及經濟發展局局長丘應樺致辭時表示，自東盟與香港自由貿易協定及投資協定簽訂以來，香港與東盟的貨物貿易增長於去年創新高，達到1,650億美元。

丘應樺表示，目前全球有約100個經濟體實施了「AEO計劃」，其中香港海關現時已與14個經濟體簽署互認協議，當局今後將繼續採取各種貿易便利化措施，包括「貿易單一窗口」、「自由貿易協定」等，以提高通關效率，以及加快貨物流通。

海關關長何珮珊則表示，是次論壇是首次以AEO為專題，並與東盟合作共同舉辦的大型區域性活動，當中匯聚了200位來自各個東盟成員國精英、本地商會等持份者，進行交流共謀對策，以攜手推動該便商利貿的措施。她續指，目前香港有84間企業已獲AEO認證，成為香港海關可信賴的合作夥伴，以便貨物在進出口時可享用清關優惠、減少查驗的服務，另與14個經濟體簽訂AEO互認合作安排，以上企業在該等國家進出口貨物時，亦可享有同等便利服務。她透露，末來將積極拓展AEO國際網絡，現正與巴林及沙特阿拉伯商討AEO合作方案，另會盡快尋求東盟國家及一帶一路沿線國家完成互認合作安排，令香港企業開拓國際市場時更加便捷。

美國眾議院外交事務委員會通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，被問到對本港外貿企業的影響時，何珮珊強調國際關係均建基於互信尊重，認為一些國家施加不公平的行政手段，是不值得被接受，又指香港作為國際都市，屬外向型經濟，因此與世界各地不同的經濟體建立一個貿易關係是責無旁貸，故不論情況如何，香港仍要持續向外拓展和建立國際關係。

為期兩日的活動，獲東盟秘書處及東盟與中國香港《自由貿易協定》下的經濟和技術合作工作計劃支持，亦是海關自2012年推出「香港認可經濟營運商（AEO）計劃」以來，首個以東盟和中國香港的AEO專題而舉辦的大型活動。