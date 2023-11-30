兩電風力發電項目擱置　環境局指成本高昂有下調空間

中電、港燈與港府日前完成《管制計劃協議》中期檢討，各自制定2024至2028年發展計劃，惟當中並未提及離岸風力發電場的項目。環境及生態局回覆查詢時表示，政府經過詳細考慮後，認為興建離岸風力發電場項目，整體造價和發電成本，會比傳統發電方式高，仍有下調空間，現時仍未是最佳時候選擇興建風力發電場，以免對電費造成壓力。

至於中電和港燈未來5年的總資本投資，較現行計劃分別減少5.7%和17%。當局指，審核發展計劃時，只會接納絕對有必要的資本項目建議；當局計劃未來與內地合作輸入更多清潔能源，所以政府會控制兩電進一步投資本地發電；經過嚴謹磋商後，兩電的總資本投資額在未來5年，都會較上一個5年發展計劃低。當局又指會研究加強區域合作，在周邊地區探索更多零碳能源供應，讓香港能增加使用清潔能源，逐步減少依賴化石燃料發電。

翻查資料，中電早年計劃提出在清水灣半島以東，即東南果洲群島海域，興建全港首個離岸風場。惟項目因成本高昂而縮水，並打算2024年動工，料2027年投產，料每年發電量255兆瓦，佔整體供電量約2.8%。港燈則計劃於南丫島西南水域興建離岸風力發電場，相距南丫發電廠約4公里。項目原先預計2024年招標，同樣於2027年落成投入商業營運，預計每年可生產約4億度零碳電力，佔港燈總發電量約4%。