「長洲覆核王」指區選提名機制屬不必要限制　或偏袒「自己人」

「長洲覆核王」郭卓堅本月初入稟高等法院申請司法覆核許可，指出現時區議會選舉列明，候選人須獲地區「三會」（分區、防火及滅罪會）委員提名的做法，有違《基本法》等，要求法庭頒令宣布該做法違憲。案件今（11月30日）於高院開審。申請方指相關做法，令到選舉出現不合比例的限制，且屬不合理。不過申請方強調是次覆核並不影響即將舉行的區選。政府一方則指郭卓堅太遲作出申請，並會影響到是次區選，有違公眾利益。代表強調相關安排的原意是有其需要，強調是「因時制宜」。

申請人是郭卓堅，答辯人是特首李家超。有利害關係方包括政制及內地事務局局長曾國衞，及律政司司長林定國。入稟狀指，現時各參選人必須經由政府組成3個地方委員會批准及審查通過，才容許參選人有資格報名參選，這是違反《基本法》第26條及《人權法》第21條規定。

申請方指《基本法》賦予市民選舉權及被選舉權，但有關須三會提名的做法，屬於不必要及過高的限制，且屬不合比例，有違憲法。申請方指現時區議會只剩兩成議員是民選產生，再加上須三會提名，令到在體制內的「自己人」參選，泛民主派人士均未能「入閘」，做法並不合理。不過申請方指是次覆核並不影響下月舉行的區議會選舉，因為只有選舉呈請才可推翻選舉結果，而且要參選人才可提出申請，但郭並非參選人。律師指是次覆核只在呈請法律原則，並可為將來選舉作指引。

政府一方則強調相關的區選快將舉行，郭實在太遲入稟，根本未能提供相關證據，包括有多少泛民人士受影響，因未獲三會提名而未能參選等。代表又指是次覆核必然會對將舉行的區選構成一定影響。代表又指，因本屆區議員中有人利用議會的資源作其他用途，政府在持續檢視情況，才改革選舉制度，故是有其實際需要，並非為選舉作不必要限制。

案件編號：HCAL 1978/2023