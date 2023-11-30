跨部門荃灣掃黃拘92人　疑交通便捷房租平吸引妓女「進駐」

疫後復常，持有旅遊證件的女子在荃灣區賣淫呈現上升趨勢，她們連同本地流鶯在街頭兜搭途人，對市民構成滋擾。為打擊街頭賣淫活動，荃灣區執法部門於本月1日起，聯同入境處人員聯合採取代號 「火狼」的掃黃行動，經詳細調查及情報分析後，過去1個月在楊屋道街市一帶等賣淫黑點進行高調巡邏，並且大力加強對可疑人士的截停盤問和搜查，當中又多次針對街頭賣淫和懷疑持雙程證人士提供性服務的場所「放蛇」搜證，截至今日(30日)為止，一共拘捕92人。

被捕人士包括16名本地女子及76名內地女子(21至63歲)，分別涉嫌「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「經營賣淫場所」、「無牌經營按摩院」等罪名，當中有17人已被定罪，各自被判監6至12個星期。行動中，人員檢獲一批避孕套、潤滑油、懷疑愛滋病檢測劑及治療或紓緩性病用的藥物等。調查仍然進行中，不排除會有進一步的拘捕行動。

執法人員表示，調查並無發現強迫賣淫或集團式操控的情況，絕大部分人是由本港生活的同鄉或朋友介紹來港「搵快錢」，並獲他們教導或協助短租一些劏房「營業」，惟不少劏房的內部環境惡劣，衞生環境令人擔憂。人員又指，荃灣區交通方便，人流較多，加上區內有不少唐樓以至三無大廈，部分業主將單位劏成相對廉價的廉租房，當中月租最平大約2,000港元，日租最平約200港元有交易，吸引不少性工作者租用「落腳」以提供性服務。

人員提醒業主，出租前要了解租戶背景及租住目的，亦可以不時巡視自己的物業，確保單位不會被利用作非法用途。如果明知而任由單位全部或部分地成為賣淫場所，有機會觸犯《刑事罪行條例》第143條「出租處所以供用作賣淫場所」，一經定罪，最高可被判處監禁7年。