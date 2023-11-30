物管業對環保署垃圾徵費指引存疑問　料私樓加管理費14%

垃圾徵費即將於明年4月1日實施。香港房屋經理學會今日（30日）會見傳媒，提到物業管理公司作為前線，面對垃圾徵費執行是巨大挑戰，坦言業界對環保署早前推出的「良好作業指引」仍有許多疑問，加上大多私樓屋苑居民仍未了解垃圾徵費對管理費的影響龐大，預計最多或要加14%。至於與市區重建局推出的「聯廈聯管」試行計劃，學會指將於下月招標，最快明年首季實施。

垃圾徵費即將實施，近期環保署推出「良好作業指引」予業界。香港房屋經理學會祕書王榮樂坦言對指引有不少疑問，認為署方不了解物管公司前線的實際操作，故上周學會派員與署方會面提供意見。他指主要就指定垃圾袋的大小、收集程序、在三無大廈實施安排等表達意見，例如政府平日會派人到屋苑收集垃圾，但到年末屋苑垃圾一般來說會有所增加，故收集垃圾車變相也應增加；或是若有屋苑住戶用垃圾槽丟垃圾，垃圾袋容易散開，政府收垃圾時應如何處理等。學會又指出垃圾徵費後對屋苑管理費會有大影響，若連同派指定垃圾袋的成本，或需加14%管理費。王榮樂解釋指，新制實施後需增加人手處理收集違規垃圾，而處理大型垃圾本身也牽涉不少行政工作，認為至少加3%管理費、與通漲「睇齊」是合理做法，但若增加人手及處理垃圾問題則要加6%，每戶每月或因此要增加80至90港元管理費。

對於處理大型傢俬垃圾，王坦言不少市民誤以為只要劃一購買11港元的「收費標籤」貼在傢俬上，再搬至屋苑垃圾房即可，但其實屋苑物管公司處理仍有其他行政、搬運人工成本，11港元並不足夠，故希望市民在購買新傢俬時，由出售新傢俬的零售商直接回收舊傢俬；若要丟棄大型傢俬垃圾，則應由屋苑管理公司與法團商討劃一收費，他建議各大私樓屋苑可設置手機應用程式，讓住戶丟棄大型垃圾前透過應用程式轉帳，再在指定時間搬垃圾到場。而在執法上，他指物管公司若發現有業主違規，會轉介到政府部門執法，建議環保署和食環署在實施前承諾，會於3至5日內到屋苑審視情況，否則將難以追查違規情況。

至於「聯廈聯管」試行計劃方面，香港房屋經理學會前會長余珍透露，將於下月為九龍城的4棟大廈招標，其中2幢已為計劃成立法團，另外2幢大廈亦正在成立中，市建局會為大廈津貼安裝電子監控系統，居民可透過手機應用程式遙距監控大廈出入口，大廈法團可用「點心紙」形式揀選需要的恆常巡查服務等。現時4幢大廈合共有約50個單位，預計每戶每月約增加300至600管理費，相信將來計劃普及後會更便宜。